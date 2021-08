Fietser Nico (47) komt om bij aanrijding aan gesloten spoorovergang: “Wellicht dacht hij dat hij nog wel snel even kon passeren”

Scherpenheuvel-Zichem / Diest -

De 47-jarige Nico Janssens uit Diest overleefde zondagavond een aanrijding met een goederentrein niet. Hij liet het leven aan de spooroverweg van de Pastoriestraat in Testelt. Vrienden reageren verslagen op het dramatisch ongeval. “Hij had al enkele keren een goede engelbewaarder, maar nu liet die hem in de steek”, zegt vriend Stefaan Jannes.