Valt hakbijl dan toch voor modellenbaas Gérald Marie? “Telkens zijn vriendin Linda Evangelista de flat verliet, verkrachtte hij mij”

Carré Otis, een Amerikaans topmodel uit de jaren ‘90, heeft afgelopen week in de staat New York klacht ingediend voor verkrachting tegen Gérald Marie. Daarmee lijkt de Fransman, decennialang een grote naam in het modewereldje, eindelijk rekenschap te moeten geven voor zijn praktijken. Want dat Marie op grote schaal misbruik maakte van de kwetsbare meisjes die bij hem aanklopten met grote dromen, dat was eigenlijk alom geweten. “Tijdens een vakantie in Ibiza moest iemand hem zeggen dat hij ‘de 13- en 14-jarigen met rust moest laten.”