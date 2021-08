Belgische voetbalbond verkiest op 30 augustus nieuwe voorzitter

Op maandag 30 augustus verkiest de raad van bestuur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zijn nieuwe voorzitter. De kans is groot dat er voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de KBVB een onafhankelijke preses wordt aangeduid.

Na twee jaar legde Mehdi Bayat zijn mandaat als bondsvoorzitter neer. De sterke man van Sporting Charleroi was ook niet bereid om die functie voort te zetten. Minstens tot de voorzittersverkiezingen eind augustus nam Robert Huygens de honneurs ad interim waar.

Op 30 augustus wordt de nieuwe bondsvoorzitter verkozen. Deze moet afkomstig zijn uit de raad van bestuur, die sinds juni uit tien personen bestaat. Naast de onafhankelijke bestuurders Pascale Van Damme en Paul Van den Bulck gaat het om Michael Verschueren, Bruno Venanzi, Peter Willems en Michel Louwagie (Pro League), Marc Van Craen en Robert Huygens (Voetbal Vlaanderen) en Benjamin Vasseur en Philippe Godin (ACFF).

Advocaat Paul Van den Bulck zou in polepositie liggen om Bayat voor de komende twee jaar op te volgen. De onafhankelijke bestuurder, die zijn kandidatuur voor het voorzitterschap niet bevestigt, kreeg in juni een plekje in de raad van bestuur. Er leeft al een tijdje het idee dat voor de symbolische functie van bondspreses best iemand gekozen wordt die niet uit het prof- of amateurvoetbal afkomstig is. Van den Bulck zou de eerste onafhankelijke voorzitter worden sinds de oprichting van de KBVB in 1895.

Eerder werd ook Michael Verschueren (RSC Anderlecht) genoemd als kandidaat-voorzitter. Ook Van Craen en Godin zouden zich willen mengen in de verkiezingsdebatten.

(belga)