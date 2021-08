Trailer ‘Spider-Man: No Way Home’ gelekt op sociale media maar snel weer verwijderd

Een clip van wat de teaser-trailer van Sony/Marvel Studios’ “Spider-Man: No Way Home” lijkt te zijn, verscheen zondag kort op TikTok. Maar al even snel werd het filmpje weer verwijderd.

Het lek was trending op Twitter en andere sociale-mediasites, met fans die de inhoud van de trailer bespraken en clips met een lage resolutie en screenshots van de gelekte trailer deelden. De originele video is inmiddels verwijderd “naar aanleiding van een melding van de auteursrechteigenaar”.

Vertegenwoordigers van Sony en Marvel Studios reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.

Marvel-fans hadden verwacht dat er deze week een trailer voor “No Way Home” zou verschijnen, aangezien Sony maandag zijn jaarlijkse presentatie op CinemaCon in Las Vegas zal houden met sneak peek-beelden en nieuwe trailers van de aankomende films. Na de gebeurtenissen van “Spider-Man: Far From Home” uit 2019, zal de film de gevolgen laten zien van de onthulling van Spider-Man’s geheime identiteit en optredens van vroegere Spider-Man-schurken, waaronder Alfred Molina als Doctor Octopus.

Zelfs als er een trailer wordt getoond op CinemaCon, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat de trailer tegelijkertijd aan het publiek wordt vrijgegeven. Sommige trailers die op de branchebeurs worden getoond, bevatten werk in uitvoering met onvoltooide CGI. In 2018 presenteerde James Wan bijvoorbeeld een ruwe versie van een trailer voor zijn DC-film ‘Aquaman’, waarbij hij benadrukte dat de visuele effecten nog niet waren voltooid. De trailer werd pas drie maanden na CinemaCon publiekelijk vrijgegeven door Warner Bros.

“Spider-Man: No Way Home” staat gepland voor een release op 17 december.