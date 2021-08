Rode Kruis zet momenteel “enkele honderden” vrijwilligers per dag in om slachtoffers noodweer te helpen

Meer dan een maand na de overstromingsramp in Wallonië blijft het Franstalige Rode Kruis voldoende crisisvrijwilligers vinden om aan de hulpvragen te beantwoorden die op het vrijwilligersplatform gepubliceerd worden. De cijfers variëren van dag tot dag, maar woordvoerster Nancy Ferroni zegt dat iedere dag “enkele honderden” vrijwilligers op het terrein actief blijven. Een aanzienlijk aantal daarvan komt uit Vlaanderen en Brussel.

Na de overstromingsramp in Wallonië midden juli schreven een 14.000-tal personen zich in als crisisvrijwilliger op het platform van Rode Kruis-Vlaanderen, zegt woordvoerder Jan Poté. In de eerste dagen zwol de kritiek aan omdat het aantal vacatures op het platform erg beperkt bleef, volgens het Rode Kruis omdat die acute fase het niet anders toeliet en tijd nodig was om de hulp efficiënt te organiseren. Maar intussen zijn er wel veel hulpvragen terug te vinden op het platform, bijvoorbeeld om te helpen bij de voedselbedeling of bij het verder opkuisen. Zo waren er maandagmiddag een 300-tal vacatures voor de komende weken en maanden, zorgtaken buiten beschouwing gelaten.

Tegelijk klonken er recentelijk vanop het terrein berichten dat het aantal vrijwilligers wat is verminderd, meer dan een maand na de ramp. Toch blijft de reserve voorlopig groot genoeg om aan alle hulpvragen te voldoen, reageert Nancy Ferroni, de woordvoerster van het Franstalige Rode Kruis, dat de noodhulp ter plaatse coördineert en inmiddels ook het beheer van het vrijwilligersplatform op zich neemt. “Het is waar dat er wat minder vrijwilligers zijn, mensen die bijvoorbeeld na hun vakantie weer moeten gaan werken, maar onze reserve is groot genoeg. Enkele duizenden vrijwilligers hebben zich ingeschreven op het platform. Er ontstaan nog geen tekorten”, zegt ze.

Onder de crisisvrijwilligers zijn er ook nog altijd heel wat die uit Vlaanderen en Brussel komen, klinkt het. “Het is moeilijk om er een exact cijfer op te plakken, maar we zetten in totaal toch enkele honderden vrijwilligers in per dag, vanuit het hele land. Er blijven heel veel hulpvragen binnenlopen en dat zal nog lang zo blijven”, zegt de woordvoerster van het Franstalige Rode Kruis.