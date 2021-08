Everton-legende Tim Cahill versterkt raad van bestuur van Eupen: “Fier om deel uit te maken van deze club”

Eupen bekleedt na vijf speeldagen verrassend de eerste plaats in de Jupiler Pro League. Bovendien pakten de Panda’s maandag uit met de komst van een absoluut voetbalicoon, want Everton-legende en ex-Australisch international Tim Cahill (41) komt de raad van bestuur versterken.

“Ik ben enorm fier en kijk er naar uit om deze club te versterken”, reageert Cahill op de website van Eupen. “Ik heb al wat tijd doorgebracht in deze club voor het seizoen startte, en ook vorig jaar volgde ik Eupen vanop afstand. Daardoor heb ik gezien dat de club een enorm potentieel heeft. De staf werkt professioneel en als één geheel voor het welzijn van de club, wat ik enorm cruciaal acht voor successen op en naast het veld. Ik kijk er enorm naar uit om mee de identiteit van de club te helpen vormen en om mijn steentje bij te dragen bij een goede ontwikkeling en groei van de ploeg.”

Cahill benadrukt ook meteen het belang van de supporters. “De fans zijn het hart van deze ploeg. Ik kijk er naar uit om momenten met hen te delen om meer over de club te leren. Komaan Panda’s!”

Cahill speelde in zijn carrière onder andere bij New York Red Bulls en Everton. Bij The Toffees groeide Cahill uit tot een absolute legende. Ook bij het Australisch nationaal voetbalelftal haalde Cahill meer dan 100 caps. Een brok ervaring strijkt dus neer aan de Kehrweg.