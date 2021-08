Club Brugge onderhandelt met Leicester over Kamal Sowah (ex-OHL)

Club Brugge onderhandelt met de Engelse eersteklasser Leicester City over een transfer van Kamal Sowah (21). De polyvalente Ghanees speelde de voorbije seizoenen op uitleenbasis bij Oud-Heverlee Leuven en kan straks voor diepgang en loopvermogen op het Brugse middenveld zorgen.

“Ik ben heel blij dat ik mijn eerste minuten krijg en eindelijk mijn shirt van Leicester City kan aantrekken”, schreef Kamal Sowah op 24 juli op Instagram. De Ghanese middenvelder tekende in 2018 op zijn 18-jarige verjaardag bij Leicester City maar werd de eerste twee jaar en half verhuurd aan de Belgische zusterclub Oud-Heverlee Leuven.

Na een sterk 2020-2021, waar hij 8 keer scoorde in 34 matchen, keerde Sowah naar Leicester terug. Hij hoopte er nieuwe stappen in zijn carrière te zetten, maar een plaats in de A-kern bij manager Brendan Rodgers zit er voorlopig niet in.

Club Brugge had vorig seizoen al interesse in Sowah, maar botste toen nog op een te hoge vraagprijs. “We zijn net nietweggelachen”, liet algemeen manager Vincent Mannaert toen nog optekenen in Sport Voetbalmagazine.

Een jaar later lijkt het lachen vergaan, want deze keer wordt er wel onderhandeld op clubniveau. Volgens insiders is een akkoord nabij en zou de transfer voor het einde van de week geofficialiseerd kunnen worden.