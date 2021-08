Nederlandse huizen 16,3 procent duurder in één jaar, grootste stijging sinds 2000

De Nederlandse huizenprijzen zijn in juli opnieuw naar een recordniveau gestegen door de sterke vraag en het beperkte aanbod. Bestaande koopwoningen waren 16,3 procent duurder in vergelijking met een jaar eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Dat is de grootste prijsstijging sinds oktober 2000.

In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen bij onze noorderburen nog een dieptepunt, maar sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Vergeleken met dat dal lagen de prijzen in juli ruim 74 procent hoger.

Er werden vorige maand 19.043 woningtransacties geregistreerd, wat bijna 16 procent minder is dan een jaar terug. Op het platteland dagen steeds meer kopers uit de stad op, waardoor de prijzen daar ook fors de hoogte in worden gedreven.

Protest

Door de sterk gestegen huizenprijzen is het voor alleenstaanden met een modaal inkomen alsmaar moeilijker om een woonst te kopen: zij kunnen zich slechts 3,3 procent van het aanbod veroorloven, berekende De Hypotheker vorige week. Twee jaar geleden was dat nog zo’n 6 procent.

Nederland kampt met een wooncrisis, want ook op de huurmarkt is de vraag groter dan het aanbod. De wachtlijsten voor een sociale woning worden alsmaar langer en op de zogenaamde “vrije markt” swingen de prijzen de pan uit. De roep om daar iets aan te doen, neemt toe. Er zijn protesten aangekondigd in Amsterdam en Rotterdam.