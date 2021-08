Juventus-coach Allegri ontkent geruchten over bankzitter Ronaldo: “Was mijn eigen keuze”

De geruchtenmolen omtrent een eventueel vertrek van wereldster Cristiano Ronaldo bij Juventus draait op volle toeren. Afgelopen weekend werden de geruchten nog wat extra gespijsd, want Ronaldo startte in de eerste wedstrijd van het seizoen op de bank.

Volgens geruchten zou Ronaldo zelf gevraagd hebben om niet te starten, omdat hij nog een transfer wil versieren. Massimiliano Allegri, de trainer van Juventus, ontkende dit alvast met klem bij het Italiaanse DAZN. “Ronaldo voelt zich goed. Ik heb hem gesproken voor de match en vertelde hem dat hij op de bank zou starten”, gaf Allegri uitleg bij zijn keuze. “Hij was beschikbaar, en wanneer hij inviel heeft hij het goed gedaan. Hij scoorde zelfs, maar zijn goal werd helaas afgekeurd.”

Ook Pavel Nedved, vicevoorzitter van Juventus, ontkent de geruchten over een potentieel vertrek. “We moeten niet voor sensatie zorgen als daar geen reden voor is. De keuze werd samen met de speler gemaakt, maar natuurlijk is hij topfit. Ik kan bevestigen dat Ronaldo bij Juventus blijft dit seizoen.”

Juventus verloor in zijn eerste competitiewedstrijd meteen punten op het veld van Udinese (2-2). Ronaldo scoorde in de laatste minuut van de wedstrijd nog de 2-3, maar de VAR keurde het doelpunt af voor (nipt) buitenspel.