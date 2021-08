Frank De Bleeckere geeft uitleg bij doelpunt Selim Amallah: “Een 3D-lijn was nodig, maar die hebben we niet”

Op maandag komt het Referee Department wekelijks met enkele updates over de VAR-beslisingen van het afgelopen weekend. Dat was ook nu niet anders: De Bleeckere gaf uitleg over het doelpunt van Amallah met een buitenspelgeurtje, en boog zich ook over de ernstige overtreding van Federico Ricca tegen Beerschot.

“Omdat het over een nipte buitenspelfase gaat, moet de VAR een offside-lijn gebruiken”, legt De Bleeckere van het Referee Department de fase van de wedstrijd tussen Standard en KV Oostende uit . “De VAR beschikt in de Jupiler Pro League over een 2D-systeem. Dat wil zeggen dat de buitenspellijn op de voet en op de grond wordt getrokken om tot een juiste beslissing te komen.”

En laat nu net dat het probleem zijn afgelopen weekend. “De moeilijkheid bij deze situatie, is dat zowel de voet van de aanvaller als van de verdediger, én ook de bal in de lucht waren. Om bij deze situatie een juiste lijn te kunnen trekken, moet men beschikken over een 3D-lijn. De VAR heeft effectief een buitenspellijn gemaakt, maar in een 2D-technologie. Deze werd niet doorgestuurd naar de televisie, omdat de minder nauwkeurige 2D-lijn geen duidelijk bewijs kon geven dat de assistent-scheidsrechter een clear error maakte. Het Referee Department steunt de beslissing, maar verwacht wel dat de VAR de gemaakte lijn naar de televisie stuurt.”

De Bleeckere liet zich ook uit over de tackle van Ricca tegen Beerschot. “Het Referee Department verwacht een rode kaart en een tussenkomst van de VAR om de veiligheid van de speler te beschermen”, aldus de oud-scheidsrechter.

