Manchester United leent Engels jeugdinternational Brandon Williams uit aan Norwich City

Norwich City, dat na twee wedstrijden onderaan staat in de Premier League en al acht doelpunten tegen kreeg, heeft maandag de komst aangekondigd van Manchester United-verdediger Brandon Williams. Hij komt op huurbasis over voor een seizoen.

Williams, een 20-jarige linksback, heeft al 50 wedstrijden op de teller voor de Red Devils, waarvan 21 in de competitie, twee in de Champions League en twaalf in de Europa League. Hij kreeg zijn opleiding in Manchester en speelde zijn eerste minuten met de hoofdmacht in september 2019.

“Het is de eerste keer dat ik voor een andere club zal spelen, maar ik kijk ernaar uit om te beginnen”, zei de jeugdinternational van Engeland, die dinsdag op Carrow Road al zijn debuut zou kunnen maken in de League Cup tegen Bournemouth.