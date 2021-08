VS geeft bij evacuatie voorrang aan Amerikaanse burgers of wie verblijfspapieren heeft

De toestand aan de luchthaven van Kaboel wordt met de dag schrijnender. Zondag zijn in totaal 16.000 mensen geëvacueerd, maar het volk blijft toestromen in de hoop weg te kunnen. Maar dat zal helaas niet voor iedereen lukken, zo is nu al duidelijk. “We geven momenteel prioriteit aan Amerikaanse burgers en legale permanente inwoners voor toegang op de luchthaven”, vertelde John Johnson, Public Affairs Officer voor de Amerikaanse ambassade in Kaboel, maandag aan CNN. Dat zorgt voor nog meer paniek bij Afghanen die al dagen voor de poort staan aan te schuiven.

Goed 16.000 mensen zijn zondag door het Amerikaanse leger en partnerlanden geëvacueerd uit Kaboel. Dat meldt het Witte Huis maandag aan Amerikaanse media. De Amerikanen evacueerden zelf 10.400 mensen. Dat is het hoogste aantal sinds de start van de Amerikaanse operatie. 61 vliegtuigen van partnerlanden evacueerden nog eens 5.900 mensen.

Volgens een bron aan CNN staan nog altijd zowat 20.000 mensen buiten aan de luchthaven te wachten op evacuatie. Nog volgens die bron zouden er 33 C-17’s van de Amerikaanse luchtmacht in de komende 24 uur naar Kaboel vliegen. Elk van die vliegtuigen kan 400 passagiers meenemen. Toch zal niet iedereen die dag wil aan boord worden genomen.

De voorwaarden om toegang te krijgen tot de luchthaven zijn intussen nog verstrengd. Tot wanhoop dan duizenden burgers die staan aan te schuiven in de hitte: mannen, vrouwen en kinderen. Dit weekend is nog een vrouw bevallen in een Amerikaans vrachtvliegtuig.

“We geven momenteel prioriteit aan Amerikaanse burgers en legale permanente inwoners voor toegang tot te luchthaven”, vertelde John Johnson, Public Affairs Officer voor de Amerikaanse ambassade in Kaboel, maandag aan CNN. “Alle anderen vragen we om op dit moment niet meer naar de luchthaven te komen omdat de toestand er met het uur onveiliger wordt. Er wordt geregeld geschoten.”

Een bron dicht bij de situatie op de luchthaven vertelde aan CNN dat het huidige beleid is om alleen Amerikaanse en NAVO-burgers de luchthaven binnen te laten. Maar bronnen ter plaatse zeggen dat ze hopen dat ook snel mensen die een Special Immigrant Visa hebben aangevraagd, een manier voor Afghanen om snel het land uit te geraken, zullen toegelaten worden tot de luchthaven en kunnen vertrekken.

De G7-leiders zijn van plan om Biden hard onder druk te zetten om zijn deadline van 31 augustus voor Amerikaanse troepen om zich terug te trekken uit Afghanistan te verlengen. Maar de woordvoerder van de taliban liet al weten dat ze daar niet meer akkoord zullen gaan. Meer nog, hun woordvoerder had het al meteen over “consequenties als die “rode lijn overschreden wordt.”