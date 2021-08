Na meer dan een week nog 24 overlevenden gered van aardbeving in Haïti

Iets meer dan een week na de zware aardbeving in Haïti zijn nog 24 overlevenden gered, onder wie vier kinderen. Dat heeft de civiele bescherming van het Caribische eiland laten weten.

Een reddingsteam kon de als vermist opgegeven mensen zondag bereiken op de berg Pic Macaya. Ze werden voor behandeling met een helikopter naar een nabijgelegen gemeente gebracht.

De aardbeving van 14 augustus had een magnitude van 7,2 en deed zich voor in het zuidwesten van Haïti. Zeker 2.207 mensen lieten het leven, ongeveer 12.000 raakten gewond. Er zijn ook nog meer dan 300 vermisten. Ongeveer 130.000 huizen raakten beschadigd of werden vernield.

Begin 2010 werd Haïti ook al getroffen door een zware aardbeving. Daarbij kwamen toen meer dan 220.000 mensen om.