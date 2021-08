1A-promovendi Union en Seraing kennen hun tegenstanders in vijfde ronde Croky Cup

Terwijl de Jupiler Pro League in volle gang is, strijden op de achtergrond de iets ‘kleinere’ ploegen nog in de Croky Cup om in de zesde ronde samen met de eersteklassers in de trommel te mogen verdwijnen. Intussen werden al vier rondes afgewerkt, en vanaf ronde vijf komen zowel de 1B-ploegen als de 1A-promovendi in actie.