“Club Brugge heeft zijn huiswerk goed gemaakt”: reuzenstap richting nieuw stadion na goedkeuring milieueffectenrapport

Brugge / Sint-Andries -

Het milieueffectenrapport in verband met het nieuwe stadion van Club Brugge is goedgekeurd. Dat betekent dat de Cel MER een positief advies geeft voor de bouw van het stadion. Goed nieuws voor Club Brugge, minder nieuws voor de tegenstanders van het project. “Dit is een essentiële stap in het verhaal”, zegt Franky Demon, schepen van Ruimtelijke Ordening.