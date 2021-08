Deze ‘cadeaus’ zijn zeer origineel, maar het is twijfelachtig of je er iemand een plezier mee doet

Je moet naar een feestje van een vriend die met pensioen gaat en wil niet met zes flessen wijn afkomen. Waarom dan geen Yourinal, een draagbaar urinaal, als geschenk geven? Of je bent uitgenodigd op een babyborrel. Dan kun je de kersverse ouders een Baby Shield cadeau doen. Al is het twijfelachtig of de gastheer en/of -vrouw er om zullen kunnen lachen. Het is nochtans de bedoeling.

Ze zullen het uit beleefdheid misschien niet direct durven zeggen, maar je zal het ongetwijfeld wel aan hun gezicht zien dat ze er niet zo met opgezet zijn als je met zo’n geschenkdoos op een feest verschijnt. Maar laat dit nu net de bedoeling zijn van het Amerikaanse bedrijf Prank-O, gespecialiseerd in origineel verpakkingsdozen. Het gaat om cadeauboxen waarin je zelf een geschenk stopt. Fopdozen met andere woorden, maar wel erg waarheidsgetrouw gemaakt. En vooral grappig.

Met foto’s, gebruiksaanwijzingen en barcode. Zelfs voor welke leeftijd ze zijn bedoeld, al moet ook dat met een flinke korrel zout worden genomen. Maar voor het overige, net echt. En dat voor omgerekend zo’n 7 euro per doos. Te bestellen via webshops als Amazon.com.

Voor wie inspiratie zoekt, helpen we je graag:

Pet Butler: een speciaal pakje dat je je hond of kat moet aantrekken. Op de rug is een magneet bevestigd waarop je een schoteltje kan plaatsen. Heb je een feestje, kan je je hond als butler inschakelen en tussen het volk laten lopen met chips of andere versnaperingen op zijn rug. Origineel alleszins. Maar dus voor alle duidelijkheid zo nep als het maar kan zijn. Het gaat om de doos, wat erin zit, dat bepaalt je zelf.

Foto: Amazon.com

Hide-a-Poo: ook leuk voor wie een hond heeft. Deze holle kunststenen zijn speciaal gemaakt, zo staat op de tekening van de doos, voor wie een hond heeft maar niet graag de drollen opkuist. Je legt er gewoon een namaaksteen over en weg is de drol. In een doos zitten zogezegd 8 van die schelpen, klein formaat. Dus niet voor wie een Deense Dog heeft. Daarvoor vallen ze wat klein uit.

Foto: Amazon.com

Tidy Tips: speciaal voor vlijtige poetsers is er een doos met vijf kleine wc-borsteltjes met opzetstukjes, zodat ze perfect over de vingertoppen passen. Zo kan men alle hoekjes van de wc-pot met gemak proper maken.

Bicycle Seat Belt: is je gastheer of -vrouw een fervent fietser, dan is dit een leuke optie. Of ga je op ziekenbezoek bij iemand die lelijk gevallen is met de fiets dan is deze gordel speciaal gemaakt voor fietszadels een origineel cadeau.

Foto: Amazon.com

Yourinal: nog een billenkletser. Ideaal voor wie naar een feestje moet om iemand zijn pensioen te vieren. Of voor de verjaardag van een al wat oudere persoon. Een draagbaar urinaal, zodat u op elk moment en op elke plaats kan plassen. Met bijhorende clip om het aan je broeksriem te kunnen bevestigen.

Foto: Amazon.com

Baby Shield: uitgenodigd op een babyborrel maar je wil niet tonen in welke winkel je dat kruippakje hebt gekocht? Deze verpakking is een topper maar zal in eerste instantie ongetwijfeld ook voor verwonderde blikken zorgen. Een doorschijnend schild met twee ingebouwde rubberen handschoenen om je baby te verversen zonder je handen vuil te moeten maken. Maar vooral ook om niet nat te worden wanneer de baby tijdens het verversen een straal in jouw richting mikt.

Foto: Amazon.com

My First Fire: wil je ouders helemaal op stang jagen wanneer je een cadeau moet geven aan een kind, is dit een toppertje. Een jerrycan op kindermaat en een vuurring waarin je zoontje of dochtertje zijn eerste vuurtje kan stoken. . Wel voor… +2 jaar staat er expliciet op de doos. Levensgevaarlijk in het echt. Maar succes verzekerd als je met zo een doos op het feest verschijnt.