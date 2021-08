Dertigtal schapen slachtoffer van wolf in regio Jalhay

Sinds 23 juli zijn een dertigtal schapen slachtoffer geworden van aanvallen van een wolf in de regio rond het Luikse Jalhay. Dat heeft Violaine Fichefet, bioloog verantwoordelijk voor het monitoren van wilde dieren bij de Waalse openbare dienst (SPW), maandag gezegd.

“Zes fokkers in de regio maken zich zorgen over deze aanvallen waarvan de modus operandi wijst op de wolf. Ook al zijn nog niet alle resultaten van de analyses bekend, we kunnen deze aanvallen nu al toeschrijven aan de wolf”, aldus de bioloog. DNA-analyse moet de identificatie van de wolf mogelijk maken.

Er zijn twee hypothesen over de identiteit van de wolf die heeft toegeslagen. “We weten dat Akela, de wolf die in de Hoge Venen leeft, een vrouwtje heeft gevonden en dat het paar drie wolvenwelpen kreeg. De aanvallen kunnen ook het werk zijn van een andere, geïsoleerde wolf”, zegt de bioloog.

Het wolvenplan dat Wallonië uitwerkte is gericht op preventie en wil veehouders uitrusten om aanvallen te voorkomen. “Na deze aanvallen in de regio Jalhay zal de dienst (Natagriwal) de fokkers ontmoeten om hen methoden aan te bieden om de wolf af te schrikken”, aldus Violaine Fichefet. De installatiekosten van dit dispositief worden voor 80 procent door het Waalse gewest gedekt. Het schadeloosstellen van de getroffen landbouwers start de komende dagen.