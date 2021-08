Een groep Gentse burgerbewegingen wil dat de snelheid op de E40 ter hoogte van Zwijnaarde verlaagd wordt naar 90 kilometer per uur. Onzinnig, vindt de Vlaamse wegbeheerder. Die gaat voor een vierde rijstrook om het drukke knooppunt veiliger te maken.

Er woedt discussie over een van de drukste stukken autosnelweg in Gent: de E40 tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem. De passage tussen de oprit in Zwijnaarde en de afrit naar Flanders Expo kampt met ...