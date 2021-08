Al 20 jaar is prinses Astrid de trouwste supporter van onze paralympiërs: “Zij geven ons een levensles”

De Paralympische Spelen gaan vandaag van start in Tokio. Prinses Astrid (59) is de trouwste supporter van de Belgische atleten. Zij volgt hun prestaties al ruim twintig jaar en zou zonder de coronacrisis ook naar Tokio zijn afgereisd. Nu zal ze van thuis uit alle competities volgen. “Die paralympische atleten geven ons een levensles. Dat we niet mogen klagen.”