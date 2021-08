Belg “zonder enige waarschuwing” neergeschoten aan luchthaven van Kaboel door militair

Jahanshir H., een Belg uit Antwerpen, is vrijdag neergeschoten aan de North Gate van de luchthaven in Kaboel. Dat zegt een familielid in ons land. “Mijn neef is zonder enige waarschuwing vooraf neergeschoten door een Engelssprekende militair.”

In zijn kin zit een groot gat. En zijn kaaksbeen is wellicht gebroken. Toch kon hij niet blijven in het ziekenhuis van Kaboel. Hij verblijft momenteel terug bij zijn familie in Afghanistan maar hoopt zo snel mogelijk terug naar België te kunnen keren om zich hier verder te laten verzorgen. Alleen, de tijd dringt. Op 31 augustus moeten de Amerikanen, die de leiding hebben op de luchthaven van Kaboel, er weg en zal de taliban de controle over de luchthaven overnemen. Het is de vraag of het dan nog mogelijk is om het land te verlaten.

“Jahanshir was in Afghanistan waar hij zijn moeder en broer Sherbaz bezocht. Toen de chaos uitbrak is hij meteen naar de luchthaven gegaan om terug naar België te kunnen keren”, zegt een familielid dat in ons land woont.

Hij stond tussen de mensenmassa op de luchthaven van Kaboel te wachten, op de eerste dag van de Belgische evacuatiemissie Red Kite. Volgens zijn broer Sherbaz zou hij van een Belgische militair de toelating hebben gekregen om naar de noordelijke toegangspoort te komen, maar schoot een Amerikaanse soldaat hem dan neer. “Zonder enige waarschuwing.”

Jahanshir H. werd geraakt in de kin maar is altijd bij bewustzijn gebleven. Ook toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar werd de wonde gehecht.

Hij is intussen terug bij zijn familie in Afghanistan want in het ziekenhuis kon hij niet blijven. Te gevaarlijk. Toch heeft hij medische verzorging nodig. De wonde moet verder verzorgd worden. En dat is nu niet mogelijk.

“Hij kan praktisch niet spreken en niet eten. Het gaat niet goed met hem. We weten ook niet hoe we hem nu terug naar België kunnen krijgen. Opnieuw in de rij gaan staan aan de luchthaven, dat kan hij momenteel niet”, zegt het familielid.

De FOD Buitenlandse Zaken zegt het verhaal en de beelden intussen te hebben doorgespeeld aan de bevoegde diensten in onder meer de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, “maar we hebben nog geen enkel element ter bevestiging gekregen”, aldus woordvoerder Wouter Poels aan onze redactie. “Het onderzoek is lopende.”

Jahanshir werd in Afghanistan geboren maar woont al jaren in Antwerpen en werd tot Belg genaturaliseerd.