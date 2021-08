De tuin van de buren wordt ook een beetje jouw tuin, maar zij mogen dan weer een kraan op jouw gazon zetten

Vanaf 1 september gaat het nieuwe goederenrecht in. En daar staan ook zaken in die gevolgen hebben voor hoe privé uw tuin of die van de buren wel nog is. Zo is er goed nieuws voor kinderen die al eens de bal over de haag sjotten of wandelaars. Maar de buurman kan straks ook wel zijn bouwkraan op jouw gazon komen zetten.