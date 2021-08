28-jarige man zwaargewond na vechtpartij aan Mechelse hogeschool

Mechelen - Een vechtpartij aan de Thomas More hogeschool op de Zandpoortvest in Mechelen is in de nacht van zondag op maandag zwaar uit de hand gelopen. Twee jongeren kregen het er aan de stok met een 28-jarige jongeman. Die laatste liep bij het incident ernstige verwondingen op en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Eén verdachte is aangehouden.

Aan de bushalte vlak bij campus De Vest is er zondagnacht om nog onduidelijke redenen een conflict ontstaan tussen drie jongeren. Een 23-jarige en een 18-jarige jongeman raakten er verwikkeld in een ruzie met een 28-jarige, het latere slachtoffer. In het tumult zouden er rake klappen zijn gevallen. “Tijdens het incident is het slachtoffer ten val gekomen. De man liep ernstige hoofdletsels op”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerpse parket.

Getuigen boden meteen hulp en sloegen alarm bij de hulpdiensten. “Zij riepen de politie ter plaatse voor een vechtpartij. Die kon in de buurt twee verdachten oppakken”, vertelt Aerts. Het slachtoffer liep bij de feiten levensbedreigende verwondingen op. Een mug-team diende de man ter plaatse de eerste zorgen toe. Eens stabiel brachten de hulpdiensten hem over naar het ziekenhuis.

23-jarige aangehouden

Volgens de laatste berichten maandagavond verkeert het slachtoffer nog altijd in kritieke toestand. “De politie kon de man nog niet verhoren. Alle aandacht gaat nu eerst naar zijn medische verzorging”, legt Kristof Aerts uit. Inspecteurs van de politie Mechelen-Willebroek verhoorden wel al de twee verdachten. Een van de twee, de 23-jarige jongeman, is na zijn voorleiding aangehouden door de onderzoeksrechter.

Op dit moment luidt de aanklacht opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De 18-jarige jongeman mocht voorlopig beschikken. “Verder onderzoek moet ook duidelijk maken wat tot het incident heeft geleid en in welke omstandigheden het heeft plaatsgevonden”, zegt Aerts. Dat onderzoek is in handen van de recherche van de politie Mechelen-Willebroek.

De 23-jarige verdachte is momenteel opgesloten in de gevangenis en moet vrijdag voor de raadkamer verschijnen. Het is afwachten hoe de medische toestand van het slachtoffer in de komende uren en dagen evolueert.