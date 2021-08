Derde Pfizerprik beschermt 60-plussers vier keer beter dan tweede: “Prioritair dat we vaccinatiegraad doen stijgen”

Een derde prik met het Pfizervaccin beschermt 60-plussers na tien dagen vier keer beter tegen een coronabesmetting dan de huidige dubbele dosis. Dat leidt het Israëlische ministerie voor gezondheid af uit de coronastatistieken van het land. Israël begon eind juli met de uitrol van het boostershot. “Maar hier is het prioritair dat we de vaccinatiegraad nog doen stijgen.”

Israël zet volop in op een derde dosis van het Pfizervaccin. Al sinds 30 juli komen 60-plussers in aanmerking. Vorige donderdag is dat uitgebreid naar 40-plussers en jongere zwangere vrouwen, leerkrachten ...