Gevangenen en ex-militairen gezocht om Britten hun bacon te garanderen

Corona in combinatie met Brexit blijkt een gevaarlijke cocktail. In Groot-Brittannië smeekt de vleesverwerkende industrie de regering om op grote schaal gevangenen in te zetten. Langzaamaan komt de bevoorrading in het gedrang. Ook de transportsector heeft handen te kort. Er wordt zelfs gepleit voor tijdelijke visa om Europese truckers weer aan het werk te laten gaan.