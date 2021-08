Ishak Belfodil (ex-Standard) verlaat Hoffenheim en vergezelt Lukebakio en Boyata bij Hertha Berlijn

Hertha Berlijn heeft maandag de transfer van aanvaller Ishak Belfodil van TSG Hoffenheim aangekondigd. Het bedrag van de deal en de duur van het contract voor de 29-jarige Algerijnse international werden niet bekendgemaakt.

Belfodil, die in het seizoen 2016-2017 voor Standard Luik voetbalde, zal nu voor zijn derde Duitse club spelen na Werder Bremen (2017-2018) en Hoffenheim (2018-2021). Hij heeft 20 doelpunten en 7 assists gemaakt in 73 Bundesliga-duels.

“Na drie jaar bij Hoffenheim was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik ben erg blij om in Berlijn aan te komen en voor Hertha te tekenen. Ik wil bewijzen dat ik het team kan helpen om een geweldig seizoen te hebben”, zei de nieuwe ploegmaat van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio in de Duitse hoofdstad.