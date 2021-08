Gewapende bende overvalt pyjamafeestje van minderjarige meisjes in Boom

Boom - In de Bosstraat in Boom zijn in de nacht van zaterdag op zondag een achttal mannen een woning binnengedrongen. De mannen waren gewapend met vuurwapens en hadden bivakmutsen op. “In de woning was een pyjamafeestje met een vijftal minderjarige meisjes bezig”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerps parket. “De ouders waren op dat moment niet aanwezig.”

Bij de overval werd een schot gelost, vermoedelijk afkomstig van alarmpistool. De daders zijn slechts enkele minuten binnen geweest en hebben een paar persoonlijke bezittingen, waaronder een handtas en een gsm, meegenomen.

“Een vreemde zaak”, vindt Aerts. “Waarom de verdachten het pyjamafeestje overvielen, is helemaal niet duidelijk. Er was ook geen grote buit aanwezig.” Voorlopig is er nog geen spoor naar de verdachten.