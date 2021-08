Nog drie spoorlijnen buiten gebruik na overstromingsramp

Zes weken na de overstromingsramp in Wallonië blijven nog drie spoorlijnen buiten gebruik. Maar in oktober moeten er ook over de laatste lijn die buiten gebruik is, die tussen Pepinster en Spa, weer treinen rijden. Dat deelde spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel maandag mee, bij een werkbezoek in Pepinster van mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo).

Vijfentwintig spoorverbindingen waren aanvankelijk buiten gebruik vlak na de ramp. Bijna zes weken later blijven daar nog drie spoorlijnen van over: die tussen Luik en Pepinster (lijn 37), die tussen Pepinster en Spa (lijn 44), en die tussen Gembloux en Ottignies. Toch wacht Infrabel nog een herculestaak.

Infrabel moet bruggen heropbouwen, taluds stabiliseren en bekabeling herstellen. Alleen al in Pepinster zijn er iedere dag vijftig tot honderd mensen in de weer, zegt Infrabel. Nooit eerder heeft Infrabel zoveel middelen ingezet. En ook de totale kostprijs, voor alle werken in het hele land, wordt voorlopig op minstens 50 miljoen euro geschat.

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

In september wil Infrabel twee van de drie nog defecte lijnen al hersteld hebben. Het probleem bij lijn 37 is dat een van de steunpijlers van de Pont de Louheau barsten vertoont. Om de brug weer in gebruik te kunnen nemen, moest een gigantische kraan ter plaatse gebracht worden, die tot 750 ton kan dragen. Het einde van de werken wordt daar verwacht op 13 september.

Brugpijler ingestort

Maar op treinen naar Spa is het wachten tot oktober. De rivier Hoëgne heeft de spoorbrug van Pepinster-centrum zwaar beschadigd. De centrale brugpijler stortte in, waardoor de hele structuur verzakte. Verderop, in Theux, is een talud ingezakt over bijna honderd meter.

Tot slot is het verkeer momenteel nog onderbroken tussen Gembloux en Ottignies. Op die lijn, belangrijk voor pendelaars naar Brussel, zou zowel het spoor- als vrachtverkeer op 30 augustus moeten hervatten over één spoor. Treinen zullen dus het spoor alternerend moeten gebruiken. Half september moet het treinverkeer er volledig hervatten.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) noemde het werk van Infrabel en zijn onderaannemers “ongelofelijk”. Infrabel-CEO Benoît Gilson roemde de spoorwegarbeiders, die de klok rond werken om het treinverkeer zo snel mogelijk te herstellen. “Bijna vijftig van hen zijn zelf getroffen, vijftien zijn hun huis kwijtgeraakt. En toch komen die mensen bijna elke dag werken. Ik ben hen daarvoor enorm dankbaar.”