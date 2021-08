Premier League-clubs verloren massaal veel inkomsten tijdens ‘coronaseizoen’, Manchester United het zwaarst getroffen

Het seizoen 2019-2020, waarin het coronavirus zijn intrede deed, heeft ook de Premier League-clubs geen goed gedaan. Cijfers van Swiss Ramble tonen aan dat de 17 clubs die niet net gepromoveerd waren naar de Premier League, samen 618 miljoen pond aan inkomsten verloren.

Doordat het seizoen werd stilgelegd, verloren heel wat clubs een pak inkomsten. Ook na de heropstart van het seizoen waren geen fans welkom in de stadions, en dus kon geen geld van tienduizenden fans gegenereerd worden. Manchester United is de zwaarst getroffen club: The Reds kregen te maken met een verlies van 118 miljoen pond. Tottenham volgt op de tweede plaats met 69 miljoen pond, Manchester City vervolledigt de ‘top 3’ met een verlies van 52 miljoen pond aan inkomsten.

Everton kon dan weer de schade het meest beperken: The Toffees verloren slechts 2 miljoen pond.

De volledige lijst van verlies aan inkomsten, uitgedrukt in pond:

1. Manchester United: 118 miljoen

2. Tottenham: 69 miljoen

3. Manchester City: 57 miljoen

4. Arsenal: 52 miljoen

5. West Ham: 51 miljoen

6. Liverpool: 43 miljoen

7. Chelsea: 40 miljoen

8. Wolverhampton: 39 miljoen

9. Bourenmouth: 36 miljoen

10. Leicester: 28 miljoen

11. Watford: 28 miljoen

12. Southampton: 23 miljoen

13. Brighton: 15 miljoen

14. Crystal Palace: 13 miljoen

15. Burnley: 4 miljoen

16. Everton: 2 miljoen