Abdoulay Diaby zet loopbaan verder bij Al-Jazira

Abdoulay Diaby, die in het Belgische voetbal naam heeft gemaakt als speler van Moeskroen, Club Brugge en RSC Anderlecht, zet zijn loopbaan voort bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. De in Abu Dhabi gevestigde club heeft de transfer maandag aangekondigd.

De 30-jarige aanvaller, geboren in het Franse Nanterre en 17-voudig international van Mali (5 doelpunten), heeft een contract tot 2023 ondertekend bij zijn nieuwe club. Diaby komt over van Sporting Portugal, waar hij sinds het begin van het seizoen naar de B-kern was gestuurd. Hij was in augustus 2018 uit Brugge naar Lissabon vertrokken, maar brak daar nooit echt door. Hij werd vervolgens uitgeleend aan Besiktas, Getafe en Anderlecht.

Hij werd tussen januari en juni 2021 uitgeleend aan RSCA en scoorde drie doelpunten in 12 wedstrijden voor de Brusselaars.