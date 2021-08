Duizenden willen weg, maar de klok tikt voor evacuaties uit Kaboel: “Bij langer blijven, zullen er gevolgen zijn”

Nog zeven dagen resten om de evacuatie uit Kaboel tot een goed einde te brengen. Op 31 augustus willen de Amerikanen hun troepen definitief terugtrekken en de taliban lieten duidelijk verstaan dat langer blijven geen optie is. Dus moet het nu vooral snel gaan. Vandaag vliegen de C130’s van het Belgisch leger – als alles goed gaat – zes keer over en weer. Hoeveel mensen nog weg moeten is onduidelijk.