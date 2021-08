Nathalie wacht al maand op nieuws over bizarre diefstal van as ex-man: “We willen dat de dader gestraft wordt. Dan kunnen we eindelijk dit hoofdstuk afsluiten”

Erpe-Mere / Aaigem -

Ruim een maand nadat Nathalie Van Goethem tot de akelige ontdekking kwam dat de as van haar ex-man uit de urne op het kerkhof van Aaigem was verdwenen, blijft ze gefrustreerd achter omdat ze nog altijd geen nieuws vernam over het onderzoek naar de dief. “Pas als het onderzoek volledig is afgerond, zullen alle partijen op de hoogte worden gebracht”, reageert het parket.