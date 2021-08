KV Oostende neemt op prachtige wijze afscheid van overleden Franck Berrier

Het nieuws sloeg op 13 augustus in als een bom: Franck Berrier overleed op 37-jarige leeftijd na een hartstilstand tijdens het padellen. Verschillende clubs eerden de ex-voetballer al met een pakkende minuut stilte, bij KV Oostende vond er maandagavond ook een wake plaats.

Franck Berrier speelde in totaal 155 wedstrijden voor KV Oostende. Verder speelde Berrier in België ook nog bij Zulte Waregem en Standard. In totaal speelde Berrier meer dan 220 wedstrijden in de Belgische competitie.

Tijdens de wake konden supporters, vrienden en familie afscheid nemen van hun clubicoon. Er lag ook een rouwregister klaar waarin iedereen wat kon neerpennen.