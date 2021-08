De groep die Afghanistan het moeilijkst kan verlaten: “Taliban stuurden: jullie zijn onze eerste slachtoffers”

Voor niemand is het moeilijker om Kaboel te verlaten dan voor Afghaanse mensenrechtenactivisten. Jennie Vanlerberghe, oprichtster van Moeders voor Vrede, slaakte dan ook een zucht van opluchting toen ze hoorde dat haar personeel veilig en wel in de luchthaven was geraakt. “Drie dagen en nachten hebben ze rond de luchthaven gezworven. Terwijl de taliban aan het schieten waren.”