God op Sardinië, beknot in België: hoe Radja Nainggolan al meteen op een flink cultuurverschil botste

“In het begin van mijn carrière was het een beetje nen tegendrader op het vlak van media. Toestanden zoals dit hier”, zei Radja Nainggolan (33) bij zijn voorstelling bij Antwerp. Van een cultuurschok gesproken. Na amper een week is al duidelijk dat het in België als publiek figuur moeilijker is om ongestraft te snel en/of onder invloed te rijden. Anders is het in Italië, of toch op Sardinië, waar Il Ninja de voorbije jaren in het verborgene kon leven.