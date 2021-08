Gered van smokkelaars en daarna ter dood veroordeeld: ophef in Taiwan om inslapen van 145 raskatten

Taiwan staat op zijn kop nadat de overheid besliste om 145 katten te laten inslapen. De kustwacht van Taiwan onderschepte donderdag een vissersboot uit China waarin 62 kooien verstopt zaten. Die bleken afkomstig van dierensmokkelaars en bevatten speciale raskatten, waaronder Britse kortharen, Blauwe Russen en Ragdolls. Tezamen waren de katten 305.100 euro waard.

De Taiwanese overheid besliste vervolgens om alle katten te laten inslapen omdat de oorsprong van de dieren onbekend was en ze dus potentieel het hondsdolheidsvirus konden dragen. Die drastische oplossing zette kwaad bloed bij vele Taiwanese dierenliefhebbers. Ze begrijpen niet dat de katten niet behandeld of in quarantaine gezet worden.