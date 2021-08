“Er was een politieke en mediatieke heisa. Maar de waarheid zal aan het licht komen.” Dat zei Andrew Cuomo maandag in zijn afscheidsspeech. De gouverneur van New York kondigde bijna twee weken geleden aan af te treden na beschuldigingen van seksuele intimidatie van elf vrouwen.

Maandag is een einde gekomen aan het gouverneurschap van Andrew Cuomo. Een einde in mineur, want tot voor kort twijfelde niemand eraan dat de zoon van Italiaanse immigranten in 2022 aan zijn vierde mandaat ...