Jade (3,5) zou op 1 september klasgenootjes terugzien, maar heeft zeldzame kanker: “Ze is nog zo klein en moet al zo veel doorstaan”

Jade (3,5) is een blonde poppemie met prachtige krullen uit Deurne die zoals alle kleuters houdt van Peppa Big en Paw Patrol. Normaal zou ze op 1 september weer naar haar klasgenootjes in de school Kakatoe in Deurne gaan. Maar op 30 juli kregen haar ouders het slechte nieuws dat Jade epithelioid angiosarcoma heeft, een kwaadaardige kanker die zeldzaam is bij kinderen. Haar familie startte een crowdfunding.

Wie nog eens zaagt over de regen, het grijze weer of mondmaskers in de winkel, kan beter even naar de getuigenis van Yasmine Caers (25) en haar vriend Glenn Cyx (25) luisteren. 2021 was nochtans veelbelovend ...