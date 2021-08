Ooit gevierd als koningen, nu schimmen in een kerker: over een week sluit transferperiode, maar wat met deze ‘vedetten’?

Waar is de tijd dat ze de Jupiler Pro League verblijdden met hun heerlijke acties? Dat ze door trainers, ploegmaats en supporters werden geprezen als waren ze de verpersoonlijking van het succes van hun team? Met nog één week transferperiode te gaan, zitten de sterren van weleer in de tribune, onderzoeken ze in een of andere obscure competitie de mogelijkheid op een transfer of wachten ze in hun zetel zelfvoldaan de maandelijkse storting van hun riante salaris af.