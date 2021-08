Beloftencompetitie start met grote inzet: vechten op leven en dood voor plekje in 1B en argwanend kijken naar AA Gent

De beloftencompetitie is gestart en nooit eerder stond er bij de U21 zoveel op het spel. De eerste vier spelen vanaf volgend seizoen in 1B en daar willen alle topclubs bij zijn. Al vinden Anderlecht, Genk, Club Brugge... – clubs die al jaren een goeie jeugdwerking hebben – dat hun beloften daar sowieso thuishoren. Zij kijken argwanend naar AA Gent, dat pas onlangs meer in zijn jeugd begon te investeren, maar straks hun plek in 1B kan innemen. “Eendagsvliegen kunnen het nu ook halen.”