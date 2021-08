Twee doden bij crash van sportvliegtuigje in noorden van Frankrijk

Twee mensen zijn omgekomen toen hun sportvliegtuigje maandag crashte in Wambrechies, in het noorden van Frankrijk. Het ging om de inzittenden van het toestel: een 31-jarige vlieginstructeur en zijn 75-jarige passagier. Dat bevestigen parket en brandweer.

Het is niet duidelijk of de passagier vliegles volgde of niet.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16 uur maandagnamiddag. Het toestel stortte neer in een veld in de buurt van de landingsbaan van Bondues.

Het parket startte een onderzoek naar de oorzaak van de crash. Er wordt gedacht aan een technisch mankement, dat door de piloot opgemerkt werd en hem na een halfuur vliegen rechtsomkeer deed maken.

Foto: BELGAIMAGE

