VS deporteren beruchte drugsbaron naar Mexico

De Verenigde Staten hebben maandag een van de machtigste drugsbaronnen van Mexico, Eduardo Arellano Felix, terug naar zijn land gedeporteerd. De 64-jarige heeft een celstraf van dertien jaar uitgezeten in de VS.

Hij werd maandag begeleid tot aan de zuidgrens van de VS, in het plaatsje Brownsville in Texas. Eenmaal de grens overgestoken, werd Arellano opgepakt door de Mexicaanse autoriteiten, voor feiten die hij in zijn thuisland pleegde.

De drugsbaron, ook bekend onder het pseudoniem El Doctor, wordt in Mexico verdacht van drugshandel en bendevorming.

In 2012 uitgeleverd aan VS

Arellano werd in 2008 opgepakt. Foto: AP

Arellano werd in 2008 opgepakt in Tijuana in Mexico en in 2012 uitgeleverd aan de VS. Daar kreeg hij een gevangenisstraf van vijftien jaar, onder meer wegens het witwassen van tientallen miljoenen dollars drugsgeld. Omdat hij samenwerkte met de autoriteiten kreeg hij strafvermindering.

Arellano fungeerde als de financiële topman van de Arellano Felix Organization (AFO) of het Tijuana kartel, dat volgens de Amerikaanse autoriteiten in de jaren 1990 een van de meest gewelddadige en machtige drugsbendes ter wereld was. De organisatie is intussen ontmanteld en de meeste leden veroordeeld of overleden.