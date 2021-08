Afghaanse burgemeester en vrouwenrechtenactiviste Zarifa Ghafari geëvacueerd naar Duitsland

Zarifa Ghafari is maandagavond in Duitsland aangekomen. Zij was de eerste vrouwelijke burgemeester van Afghanistan en al jarenlang een doelwit van de taliban. Ze landde met haar familieleden op de luchthaven van Keulen/Bonn. Nadien had ze een onderhoud met de premier van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Ghafari was burgemeester van de stad Maidan Shahr. Al sinds haar aanstelling in 2018 is ze een doelwit van de taliban. Ze overleefde drie aanslagen. Haar vader, generaal Abdul Wasi Ghafari, werd in november 2020 vermoord opdat ze zou aftreden, maar Zarifa hield moedig stand. Van de Amerikanen ontving ze de ‘International Woman of Courage award’.

Toen de taliban vorige week aan de macht kwamen in Afghanistan vreesde Ghafari echter het ergste. Volgens de Duitse krant Bild bereikte ze in “dramatische omstandigheden” de luchthaven van Kaboel. Vandaar werd ze eerst naar Islamabad en dan naar Istanbul gevlogen. Maandagavond landde ze dan in Duitsland.

Foto: BELGAIMAGE

Armin Laschet, kandidaat-kanselier voor de CDU, noemt haar “een van de meest geëngageerde vrouwen van Afghanistan”. Volgens hem moet de internationale gemeenschap zich het lot van de vrouwen in Afghanistan aantrekken, en de taliban onder druk zetten. “En we moeten de volgende dagen meer vrouwen, zo veel mogelijk, helpen om het land te verlaten.”

