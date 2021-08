Leiders G7-landen vergaderen over situatie Afghanistan

De leiders van de G7-landen bespreken dinsdag de situatie in Afghanistan, met als doel een gezamenlijke strategie en aanpak voor de evacuatie van mensen uit Afghanistan, de opvang van vluchtelingen en steun aan het Afghaanse volk. De Britse premier Boris Johnson en een aantal collega’s zullen er naar verwachting bij de Amerikaanse president Joe Biden op aandringen dat zijn troepen het vliegveld van Kaboel langer controleren dan tot 31 augustus.

Het Verenigd Koninkrijk is momenteel voorzitter van de groep van rijke industriële landen waarin ook Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, Italië en de Verenigde Staten zitten. “Het is van levensbelang dat de internationale gemeenschap samenwerkt om veilige evacuaties te garanderen, een humanitaire crisis te voorkomen en om het Afghaanse volk te steunen bij het veiligstellen van de resultaten van de afgelopen twintig jaar”, meldde Johnson zondag.

Veel westerse landen zeggen meer tijd nodig te hebben voor de evacuatie van hun landgenoten en Afghaanse medewerkers. Het Witte Huis liet weten dat de voortzetting van de Amerikaanse coördinatie rond de evacuaties ter sprake komt. Het Amerikaanse leger controleert het luchtruim van Afghanistan en het vliegveld van de hoofdstad Kaboel. Biden wil die inzet tegen 31 augustus beëindigen, hoewel hij met de legerstaf wel al in gesprek is over een eventuele verlenging. De nieuwe machthebbers in Kaboel hebben aangegeven dat de westerse troepen uiterlijk 31 augustus weg moeten zijn.

Biden en Johnson hadden maandagavond een voorbereidend gesprek. Het Witte Huis benadrukt in de samenvatting van dat gesprek het belang van “nauwe samenwerking met bondgenoten en partners in het managen van de situatie en het smeden van een gemeenschappelijke benadering”.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen vergaderden vorige week al over Afghanistan en riepen de taliban toen op Afghanen die hun land willen verlaten vrije doorgang te verlenen.