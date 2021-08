Nog een vlucht met geëvacueerden geland op Melsbroek

Het Air Belgium-toestel dat dinsdagochtend geland is op Melsbroek had zowat 250 passagiers uit Afghanistan aan boord. Dat melden ministers van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en van Defensie Ludivine Dedonder in een tweet.

Het toestel in kwestie, een chartervlucht van Air Belgium, landde dinsdag rond 7.35 uur op de militaire luchthaven van Melsbroek. Het vliegtuig steeg maandagavond op in het Pakistaanse Islamabad, de Belgische uitvalsbasis voor de luchtbrug met de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel.

De passagiers werden met bussen onder escorte van de federale politie overgebracht naar de militaire kazerne in Peutie voor een veiligheids- en medische screening. Over de nationaliteiten van de geëvacueerden is nog niets bekend. Het Air Belgium-toestel vertrekt dinsdag nog opnieuw naar Islamabad. België heeft vandaag tot zes slots voorzien om te kunnen landen in Kaboel.

Maandag landden er op Melsbroek twee evacuatievluchten uit de Pakistaanse hoofdstad. Aan boord van die toestellen bevonden zich 222 passagiers, onder wie 63 Belgen.