Kylian Mbappé weigert opnieuw contractverlenging bij Paris Saint-Germain, transfer naar Real Madrid nu echt op til?

De geruchtenmolen rond Kylian Mbappé (22) blijft maar draaien. De Fransman heeft weer een nieuwe contractverlenging bij Paris Saint-Germain geweigerd. Volgens het Franse RMS Sport lag er dit keer een contract voor vijf jaar met optie op een extra jaar en een salarisverhoging klaar, maar Mbappé was blijkbaar niet geïnteresseerd. In Spanje zijn ze er dan ook steeds meer van overtuigd dat de supersnelle spits alsnog naar Real Madrid trekt.

Kylian Mbappé die de voorpagina’s van de Spaanse kranten haalt. Het is deze transferperiode wel vaker gebeurd. Het contract van de Franse spits loopt in 2022 af en hij heeft nog maar eens een contractverlenging in Parijs geweigerd. Als hij blijft weigeren en PSG hem volgend jaar niet transfervrij willen laten gaan, moeten ze hem nu verkopen. Voor de Parijse club zijn inkomsten best welkom nadat ze Lionel Messi een monstercontract aanboden.

Volgens de Spaanse krant Marca is een bod van Real Madrid op Mbappé dan ook dichterbij dan ooit. De Koninklijke hoopt al een hele transferperiode op de komst van de supersonische spits. Al bracht Real voorlopig nog geen enkel bod uit op Mbappé. Volgens die andere grote Spaanse krant AS begint PSG het idee om Mbappé langer aan zich te binden, op te geven. Wellicht wacht PSG tot een van de laatste dagen van de transferperiode om effectief een bod uit te brengen. In Spanje sluiten de deuren van de transfermarkt op 31 augustus. De klok tikt dus, maar het optimisme in Madrid groeit.