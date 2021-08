“Grote gemiste kans”: de vredesdeal met de taliban die overmoedige Amerikanen 20 jaar geleden lieten schieten

Twintig jaar nadat de Amerikanen ze onttroonden, hebben de taliban Afghanistan heroverd. Had de oorlog die zovele levens kostte dan eigenlijk zin? Dat vragen velen zich sinds de val van Kaboel af. Diplomaten blikken nu in The New York Times terug op wat ze zien als een grote gemiste kans op vrede, al aan het prille begin van die lange, kostelijke oorlog. De taliban wilden zich toen overgeven, maar de VS waren uit op wraak na de aanslagen van 9/11 en geloofden dat ze hen volledig konden uitroeien. “We waren enorm overmoedig.”