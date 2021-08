14-jarig kind reisde alleen naar België vanuit Afghanistan

Maandag landde op de militaire luchthaven van Melsbroek twee vliegtuigen uit Islamabad. Aan boord zaten ruim 200 geëvacueerden uit Kaboel. Daaronder ook een 14-jarig kind dat alleen naar ons land reisde zonder familie. Dat deelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) mee in een persbericht.

Volgens het kabinet van Mahdi kwamen er maandag 222 personen aan in ons land met de twee vluchten vanuit Islamabad. Zij werden allemaal naar de kazerne van Peutie gebracht waar hun identiteit en documenten grondig gecontroleerd werden en ze onder meer een Covid-test ondergingen. Het kabinet van Mahdi deelt mee dat het gaat om 63 Belgen en 158 Afghanen die naar ons land werden gebracht.

Daaronder ook een kind van 14 jaar dat alleen reisde. Na de controles bleek dat het kind geen band met familie in België heeft. Het kind zal opgevangen worden in een opvangcentrum van Fedasil voor niet-begeleide minderjarigen en er wordt een voogd aangesteld via de Dienst Voogdij.

Dreiging

Naast Belgen en familieleden van Belgen werden er door ons land ook 45 personen geëvacueerd omdat ze in acuut gevaar zijn door de dreiging van de taliban. Dat omwille van hun activiteiten in het verleden of hun specifieke profiel. Zo gaat het om personen die voor de Belgische militairen gewerkt hebben en hun gezinsleden, personen die voor de Afghaanse mensenrechteninstelling hebben gewerkt met hun gezinsleden en een vrouwelijke hoge overheidsambtenaar.

De meeste mensen keerden na aankomst en controle in Peutie terug naar hun eigen woonplaats.

Afghanen die nog geen verblijfstitel in ons land hadden, starten nu een verblijfsprocedure op. Het gaat om een procedure gezinshereniging voor de gezinsleden van Belgen (een procedure die wordt opgestart in de gemeente van hun verblijfplaats), of om een asielprocedure. Over de asielaanvraag zal worden geoordeeld door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Naast deze personen voor België was er bij de aankomsten op Melsbroek gisteren ook 1 persoon die door Denemarken zal worden opgevangen.

Uitzonderlijke samenwerking

“Het feit dat deze mensen nu aangekomen zijn in België, is het gevolg van een ongeziene operatie en samenwerking tussen Defensie, Buitenlandse Zaken en Asiel en Migratie. Samen halen we onze landgenoten en hun gezinnen naar België, net als mensen die voor ons hebben gewerkt, en anderen die hebben geijverd voor mensenrechten in Afghanistan. De operatie is nog niet voorbij, daarnet is nog een vlucht in Melsbroek geland. We zijn blij dat we al deze mensen veilig konden thuisbrengen”, zegt Sophie Wilmès (MR), minister van Buitenlandse Zaken.

Ook minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) spreekt van een uitzonderlijke samenwerking. “In Afghanistan en Pakistan is de samenwerking van Defensie met Buitenlandse Zaken en internationale partners uitzonderlijk. In België stelt Defensie haar personeel, materieel en infrastructuur ter beschikking om de geëvacueerde personen zo goed mogelijk op te vangen. Ik ben trots op de mannen en vrouwen op mijn departement die op alle fronten aanwezig zijn en hebben bijgedragen om mensen in veiligheid te brengen. Ik ben ook blij dat Defensie heeft kunnen helpen bij de evacuatie van voormalige Afghaanse medewerkers. België neemt dus zijn verantwoordelijkheid en uit haar dankbaarheid aan degenen die België hebben gediend door hen nu op ons grondgebied te verwelkomen.”

Staatssecretaris Mahdi verzekert dat ook trouwe bondgenoten niet vergeten zijn. “Het is positief dat we al heel wat mensen hebben kunnen repatriëren. We zijn ook bijzonder opgelucht dat een aantal tolken die onze militairen jarenlang hebben bijgestaan in Afghanistan en medewerkers van mensenrechtenorganisaties ook veilig tot hier zijn geraakt. In de strijd tegen gewelddadig religieus fanatisme hebben we ook trouwe Afghaanse bondgenoten die we niet vergeten zijn”, zegt Mahdi.