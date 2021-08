Twee kinderen omgekomen bij ongeval met vrachtwagen in Antwerpen

In het centrum van Antwerpen zijn dinsdagochtend twee kinderen om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Dat zegt de lokale politie. De aanrijding gebeurde op het kruispunt van de Lange Leemstraat met de Sint-Vincentiusstraat. De omstandigheden van het ongeval worden nog volop onderzocht.

Over de identiteit van de slachtoffers wil de politie voorlopig alleen kwijt dat het gaat om minderjarigen. De politie is ook ter plaatse met haar dienst slachtofferhulp. Het kruispunt in kwestie zal allicht nog een hele tijd afgesloten blijven voor onderzoek. Ook de betrokken vrachtwagen is nog ter plaatse.

Door een zwaar ongeval is de Lange Leemstraat ter hoogte van de Sint-Vincentiusstraat volledig afgesloten, ook voor voetgangers en fietsers. Ook de straten die aansluiten op dit kruispunt zijn afgesloten. Vermijd de omgeving en laat de hulpdiensten hun werk doen. — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) August 24, 2021

Foto: BFM