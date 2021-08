Nieuwe spits Ike Ugbo is geland en legt later op de dag fysieke en medische testen af bij KRC Genk

Twee weken nadat KRC Genk een mondeling akkoord bereikte met Iké Ugbo en zijn club Chelsea, is de Nigeriaanse spits ook eindelijk in het land. De 22-jarige Ugbo landde om 8.53 uur in Zaventem en legt later op de dag fysieke en medische testen af in Genk. Daarna volgen ook de officiële handtekeningen, die Ugbo tot medio 2025 aan KRC Genk verbinden. Met zijn definitieve transfer is een bedrag van 3 miljoen pond - om en bij de 3,5 miljoen euro - gemoeid. Vorig seizoen werd Ugbo nog uitgeleend aan Cercle Brugge. Daar maakte hij zeventien doelpunten.