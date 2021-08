Fel verzwakt zeehondje overleefde abces, drie maand later duikt ‘St.-Amand’ opnieuw Noordzee in

Blankenberge - Zeehondje St.-Amand werd dinsdagochtend vrijgelaten door het opvangcentrum van Sea Life. Het diertje werd eind mei fel verzwakt aangetroffen in Oostduinkerke (Koksijde) en kreeg daarna nog een zwaar abces, maar drie maanden en 12 kilo later is het vrouwtje volledig hersteld.

Het opvangcentrum van Sea Life moest het zeehondje op 28 mei van het strand van Oostduinkerke plukken. Daar was het fel verzwakt aangespoeld en zat het volledig onder de vliegen. Eenmaal in Blankenberge ontwikkelde St.-Amand ook nog een zwaar abces. “Daardoor moesten we een drain plaatsen om het dier volledig te laten herstellen”, zegt verzorger Jonathan Meul. “Op drie maanden tijd is het diertje van 18 naar 30 kilogram gegaan. Nu werd het volledig gezond verklaard om opnieuw de Noordzee in te duiken.”

Vernoemd naar café

St.-Amand dankt haar naam aan cafébaas Bart Laforce en klant Kelly de Brauwere, die in café St.-Amand in Uitkerke elk jaar een tombola voor het goede doel organiseren. Nu werd gekozen om een zeehondje van Sea Life te adopteren, wat toch zo’n 500 euro kost. Het duo mocht het zeehondje dinsdag persoonlijk vrijlaten. “De tombola dateert nog van voor de coronacrisis, want daarna konden we moeilijk nog iets organiseren”, zegt Bart. De twee dragen dieren een warm hart toe: het vorige goed doel dat gesteund werd, was een lokale papegaaienopvang.

Momenteel verblijven nog drie zeehondjes in het opvangcentrum, waarvan eentje volledig blind is en niet meer wordt vrijgelaten in de Noordzee. “Dat zou te gevaarlijk zijn voor het dier”, geeft verzorger Jonathan nog mee. “Binnenkort verhuist het naar een ander centrum, waar het rustig en gelukkig oud kan worden.” De andere twee verblijven nog in quarantaine.